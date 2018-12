Raadiohommikus: terve mõistus aitab teha head äri

Kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu sellest, kuidas vältida tööl psühholoogilisi ohutegureid. Foto: Shutterstock

Uuest aastast hakkab tööandjatele kehtima kohustus tagada ka psühholoogiliselt turvaline töökeskkond. Täpsemalt sätestab töötervishoiu ja tööohutuse seadus psühholoogiliste ohutegurite vältimist.

Kolmapäevases hommikuprogrammis arutleme sel teemal emotsionaalse intelligentsuse ja mindfulness'i rahvusvahelise treeneri Marko Lepikuga, kuidas juhtide emotsionaalne hügieen mõjutab ettevõtte kliimat ja mida on sel teel võimalik ette võtta.

Äripäeva Dividendide TOPi kommenteerib Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi. Üürimajade turgu ja uusi arenguid Eestis tutvustab Lumi Capitali partner Martin Rekor.

Hommikut veavad Tiina Saar-Veelmaa ja Priit Pokk.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Luminori peaökonomist Tõnu Palm arutlevad saates selle üle, millised võivad olla tuleval aastal maailma majandusest ja välispoliitikast tulenevad riskid Eestile, ning räägivad, milliseid arenguid tasub ettevõtjatel jälgida Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Hiinas ja Venemaal. Samuti kõneleme sellest, kuidas nendes riikides toimuv võib Eesti majandust mõjutada. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Arvude taga". Millised muutused on toimunud aastaga leibkondade sissetulekus, sellest räägib statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo. Leibkondade suhtelise vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määrast, põhjustest ja sellest, kas ka keskmisest kõrgema palgaga inimene võib materiaalses ilmajäetuses elada, kõneleb statistikaameti analüütik Anu Õmblus. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Psühhopaatiat käsitletakse tänapäeval skaalana ning see tähendab, et igaühes meist on veidi psühhopaati. Keskmisest kõrgema psühhopaatiatasemega inimeste puhul tuleks aga olla tähelepanelik ning uuringud näitavad, et juhtide seas on selliseid inimesi tavalisest rohkem. Saates räägib koolitaja Jaanus Kangur sellest, kuidas kõrge psühhopaatiatasemega inimesi ehk sotsiaalseid kiskjaid ära tunda ja nendega ennast säästes suhelda. Eetris kõlav ettekanne on salvestatud 12. septembril toimunud Juhtimislabori seminaril.

Kuula raadiot otse SIIT.