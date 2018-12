"Nagu välk selgest taevast!" ABB kolis päikeseenergia äri vaikselt Indiasse

ABB Balti juht Jukka Patrikainen ütles septembris, et siis oli neil Eestis kokku ligi 400 koostööpartnerit. Foto: Harry Tuul

Esmaspäeval kirjutas Äripäev, et ABB müüb enamusosaluse ettevõtte kõige väiksema kasumlikkusega elektrivõrkude üksuse jaapanlaste Hitachile. Tegelikult tegi ABB aga juba aasta alguses ühe üllatava, ent seni tähelepanuta jäänud käigu – päikeseenergiaseadmete tootmisliin viidi Jürist üle kaugele Indiasse.

Jüris asuvas madalpingeajamite tehases avas ABB päikeseenergiaseadmete tootmisliini 2011. aastal. Sinna investeeriti siis üle 2 miljoni euro, toodang oli plaanitud 100% ekspordiks. Mulluses majandusaasta aruandes seisab aga, et tehases tuli ette märkimisväärne tellimuste arvu vähenemine peamiselt seetõttu, et 2017. aastal ei olnud arenduses ühtki suurt projekti. "Konkurents Eestis ja Soome põhiturul on endiselt väga karm," tõdeti aruandes. Tänavu viidigi üks terve tootmisliin minema Indiasse.