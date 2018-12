Facebooki süüdistatakse andmete arvatust suuremas jagamises

Facebook andis tehnoloogiafirmadele nagu Microsoft, Amazon ja Spotify märksa suurema ligipääsu kasutajate andmetele, kui oli varem teada, kirjutab The New York Times.

Facebooki asutaja ja juhi Mark Zuckerbergi jaoks on aasta kulgenud raskelt, sest lisaks andmeskandaalile ja ettevõtte turuväärtuse vähenemisele on nvestorid hakanud nõudma, et ta taanduks juhatuse esimehe kohalt. Foto: EPA