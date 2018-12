KIKi uus juht valitud

Pildil Andrus Treier Lux Expressi juhi kohal. Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix

Nõukogu kinnitas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) uueks juhatuse liikmeks Andrus Treieri.

Treier oli riigile kuuluva finantsasutuse KredEx eesotsas üle kümne aasta. Lisaks on ta töötanud juhi ja finantsjuhina erinevates ettevõtetes ning audiitori ja konsultandina rahvusvahelises ärinõustamise ettevõttes KPMG. Äripäev kirjutas märtsis, et Treieri ametiaeg Lux Expressis jäi vaid poole aasta pikkuseks.

„KredExi pikaajalise juhina on Andrus Treieril väga hea kogemus toetusmeetmete rakendamisel,“ põhjendas KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler juhi valikut.

Treier sõnab, et KIK on Eesti keskkonna hoidmisel kandnud olulist rolli, kuid palju on veel vaja ära teha. „Tarvis on laia spektrit teenuseid, alates jätkuvast teavitustegevusest kuni spetsiifiliste nõuannete ja nutikate lahenduste pakkumiseni, et aidata projekte ressursitõhusalt ja jätkusuutlikult ellu viia. Usun, et suudan oma pikaajalise ja mitmekesise juhtimiskogemusega aidata KIKil seda ülesannet täita,“ kommenteeris Treier edasisi eesmärke.

Andrus Treier asub KIKi juhataja ametikohale järgmise aasta alguses. Praeguse juhataja Veiko Kaufmanni tööleping lõpeb aasta lõpus. KIKi juhataja konkursile laekus 38 avaldust.