Kolmapäev Äripäeva raadios: muutused äriõiguses, maksudes ja ajalehetoimetuses

Äripäeva sõsarleht vahetas peatoimetajat ning kolmapäevases saatepäevas kohtuvad mõlemad, et arutleda seda, kuidas vähendada lõhet eestlaste ja venelaste vahel. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases Äripäeva raadio programmis tuleb juttu muutustest – kuhu suunas liigub Eesti äriõigus, kuidas Delovõje Vedomosti vahetab peatoimetajat ja mida arvata maksumuudatustest.

Päev on täidetud kolme saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägitakse, kuhu suunas Eesti äriõigus liigub ehk milliste tulemusteni jõudis justiitsministeeriumi tellitud ühinguõiguse revisjon ning mis on äriseadustiku muutmise eelnõu olulisemad punktid. Samuti tehakse saates kokkuvõte viimase aasta kohtupraktikast äriõiguses ning räägitakse ühest riigikohtu otsusest, mis on ettevõtjatele kahjulik. Stuudios on advokaadibüroo Triniti partnerid Erki Vabamets ja Tanel Kalaus. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Delovõje ljudi". Selle aasta viimane saade on eriline, sest stuudios on Delovõje Vedomosti endine peatoimetaja Alyona Stadnik, kes juhtis toimetust kaks viimast aastat, ja uus peatoimetaja Polina Volkova. Stadnik, kes on hästi tuttav ka Äripäeva lugejatele ning Äripäeva raadio kuulajatele, läheb emapuhkusele.

Uus peatoimetaja on alates 2013. aastast töötanud Delovõje Vedomostis toimetaja ja reporterina ning alates 2017. aastast ETV+ uuriva saate "Insight" ajakirjanikuna. Volkova on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ning magistrantuuri kommunikatsioonijuhtimise erialal.

Saates tuleb juttu sellest, miks on vene meedia oluline Eestis. Kuidas vähendada lõhet eestlaste ja venelaste vahel? Mis on Delovõje Vedomosti missioon Eestis? Mis on Alyona Stadniku entusiasmi saladus ja mis on kahe peatoimetaja suuremad saavutused?

15.00–16.00 "Teabevara tund". Lõppeval aastal oli absoluutselt destruktiivse mõjuga ja erakordset rumal maksumuudatus just dividendide tulumaksulangetus. Nii arvab KPMG maksunõustaja Joel Zernask saates "Teabevara tund". Miks ta nii arvab ja kas uuel aastal võiks oodata targemaid tuuli, seda aitavad Joelil prognoosida KPMG maksunõustaja Einar Rosin ning Heidi Saar ja Liivi Kedelauk Äripäeva Teabekeskusest. Saadet juhib Andres Laanem.

Kuula raadiot otse SIIT.