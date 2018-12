Valimiskünnise ületavad kuus erakonda

Aasta lõpus tellitud küsitluse järgi ületavad valimiskünnise kuus erakonda. Suurima tõusu on teinud EKRE, teatab MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Viimase küsitluse järgi on suure tõusu teinud riigikogu valimistel osalev Mart Helme juhitav Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Foto: Sander Ilvest, Eesti Meedia / Scanpix

Sarnaselt teiste detsembris avaldatud küsitluste tulemustega juhib populaarsuse edetabelit Keskerakond (25%), kellele järgnevad Reformierakond (22%) ja EKRE (21%). Kusjuures EKRE jääb Reformierakonnast maha 1% võrra, ehk toetus kahele erakonnale on praktiliselt võrdne. Neljandal kohal on SDE (12%) ning viiendal Isamaa (8%). Valimiskünnise ületab veel Eesti 200 (6%).

Kui võrrelda viimaseid reitinguid tulemustega aasta tagasi tehtud küsitlusest, siis on toetust aastaga enim kaotanud Reformierakond (–7%) ning kasvatanud EKRE (4%). Kasvanud on toetus veel Isamaal (3%) ja Keskerakonnal (2%) ning langenud SDE-l (–2%). "Märkimist väärib veel see, et aasta jooksul on Vabaerakonna toetus olnud püsivalt allpool valimiskünnist, samas valimiskünnist ületavate erakondade hulka on tõusnud Eesti 200," teatas Ühiskonnauuringute Instituut.

koht koht erakond erakond detsember 2018 detsember 2018 detsember 2017 detsember 2017 muutus aastaga muutus aastaga 1 Keskerakond 25% 23% +2% 2 Reformierakond 22% 29% –7% 3 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21% 17% +4% 4 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12% 14% –2% 5 Isamaa 8% 5% +3% 6 Eesti 200 6% - - 7 Eesti Vabaerakond 1% 2% –1% 8 Elurikkuse Erakond 1% - -

Küsitlused viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 18.-27. detsembrini (2017) ning 13.-19. detsembrini (2018) ning neile vastas 989–1008 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Toetusprotsentide arvutamisel on välja jäetud "Ei oska öelda vastanud".