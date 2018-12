EAS avab esinduse New Yorgis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avab 2019. aasta esimeses pooles esinduse New Yorgis, välisesindaja otsimisega alustatakse uue aasta alguses, teatas sihtasutus.

Paljudele Vabadusesamba tõttu tuttav New York saab peagi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rajatava välisesinduse. Foto: Zumapress.com/Scanpix

EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul on ettevõtjate vajadus Ameerika Ühendriikide idaranniku esinduse vastu suur. "Erinevalt meie peamiselt tehnoloogiavaldkonnale suunatud Silicon Valley esindusest on idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud ka mitu ettevõtet traditsioonilisest tööstusest ning samuti toidu-, puidu- ja kaitsetööstusest," kommenteeris Rebane pressiteates.

Rebase sõnul kaaluti esindus rajamist ka Bostonisse, kuid New Yorki eelistati seepäras, et seal peakonsulaat ja saatkond ning rohkem sektoreid, milles Eesti on tugev.

Koos New Yorgiga on EASi ekspordinõunikud kokku 14 turul. Aasias on esindused Singapuris, Indias, Hiinas ja Jaapanis ning peagi avatakse esindus ka Dubais. Euroopa esindused on Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias.