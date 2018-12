Poolaasta popimad palad

Ajaleht Foto: Shutterstock

Äripäeva viimase poolaasta popimad lood tellijate seas olid palga topp, Tallinna Sadama aktsiaemissioon, aga ka kaubanduskeskuste tulevik ning firmast lahkunud juhtide saaga.

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Seetõttu on paslik enne aasta lõppu üle vaadata, missugused lood olid meie tellijate seas kõige populaarsemad. Kes pole veel jõudnud, saab enne aastavahetuse tralli lood üle lugeda. Vaatluse alla võtame viimase poolaasta popimad lood.

Suurimad palgamaksjad

Oktoobris ilmunud palga topist selgub, et kolm esimest ettevõtet maksavad töötajatele kuus üle 6700 euro palka. Võrdluseks: peaminister Jüri Ratase keskmine kuutasu koos lisatasudega oli mullu 5288 eurot. Heida pilk peale edetabelile siin

Kõigi aegade rikkamad

Augustis avaldas Äripäev viimase 17 aasta rikkamate inimeste nimistu. Uudista edetabelit ja loe, mida rikkad ise edetabelist arvavad siit

Tallinna Sadama värsked omanikud

Tänavu üks suuremaid majandussündmusi oli Tallinna Sadama börsileminek. Äripäeva tellijad tundsid huvi selle üle, kellel kui palju aktsiaid portfelli kuulub. Vaata sinagi, kellele aktsiaraamatu avalikustamise hetkel Tallinna Sadama aktsiaid kuulus. Loe lugu siit

Raasuke sai kätte skandaalse video levitaja

Tänavu juulis ilmus uudis, et Erkki Raasuke otsib Luminorgate'i video levitajat. Sama inimene langetas kuu hiljem maski. Loe sündmuste käigust siit

Tallinna Sadam märgiti võimsalt üle

Investorite huvi Tallinna Sadama vastu oli päris suur juba algusest peale. Seega ei tasu unustada, et Tallinna Sadama aktsia märgiti pea kolmekordselt üle. Loe uudist veel kord siit

“Paari nädalaga haihtus pool miljonit”

Kui USA börs varises teisel poolaastal päris mitu korda, ei jäänud asjast puutumata ka Tallinna börs. Mida Eesti aktiivsemad investorid asjast arvasid, loe siit.

Magus ports dividendi

Traditsiooniline dividendide topp oli samuti üks popimaid lugusid Äripäeva tellijate seas. Uudista toppi siit

Läksid juhid, järgnesid kliendid

Hüdraulikafirma Baltflex süüdistab endiseid juhte klientide varastamises, mis haukas käibest pea pool miljonit eurot. Loe lugu siit

Apranga juht ei usu T1 ja Rocca al Mare edusse

Kaubanduskeskuste ümber toimuv on Äripäeva tellijaid kõnetanud alati ja eriti sel aastal, kui Tallinnas avati uus T1 kaubanduskeskus. Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti andis emotsionaalse ja huvitava intervjuu Leedu börsifirma Apranga juht Rimantas Perveneckas, kes ütles, et tema näeb Eestis on ainult kolm objekti, mis vastavad meie nõudmistele: nendeks on Viru Keskus, Ülemiste Keskus ja põhimõtteliselt ka Rotermann. “Me ei usu selliste kaubanduskeskuste jätkusuutlikkusse nagu Kristiine, Rocca al Mare ja T1,” põrutas ta. Loe intervjuud uuesti siit

Soome börsiguru tunneb kriisilõhna

Kriisi saabumisest on kõneldud juba päris pikka aega. Kui tugevalt tunneb Soome börsiguru Vesa Puttonen majanduskriisi lõhna ning missugused on suurimad murekohad, loe siit

Äripäev reastas hiljuti ka aasta parimad lood. Neid saad lugeda siit