Juncker: me ei proovi britte kinni hoida

Jean Claude Juncker Foto: Scanpix

Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker ütles intervjuus väljaandele Welt am Sonntag, et Euroopa Liit ei püüa Suurbritanniat liidus kinni hoida.

“Arvatakse, et meie eesmärk on hoida Suurbritanniat iga hinna eest Euroopa Liidus. See pole meie eesmärk. Kõik, mida me soovime, on selgus tuleviku osas. Ja me austame referendumi tulemust,” ütles Juncker.