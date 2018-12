Raadiohommikus: lõppev aasta börsil, majanduses ja poliitikas

Esmaspäevases hommikuprogrammis vaatab Tallinna börsi juht Kaarel Ots tagasi nii lõppevale aastale kui ka arutleb, mida võiks börsil kaasa tuua uus aasta. Foto: Liis Treimann

Aasta viimases hommikuprogrammis võtame Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga kokku kõige silmapaistvamad sündmused kodubörsil ja uurime, kas uuel aastal võib meid ees oodata börsidebüütide buum.

Samuti vestleme Äripäeva aasta ajakirjaniku tiitli pälvinud Kristel Härmaga meeldejäävamatest uudistest ning ajakirjanikutöö telgitagustest.

Vaatame üle, millised olid Äripäeva lugejate hinnangul 2018. aasta kõige olulisemad poliitsündmused, ja kuulame, mida peavad algaval aastal kõige tähtsamaks erakondade juhid.

Saatejuhid on Liis Amor ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega.

10.06–10.15 "Müügiminutid". Saates on luubi all sotsiaalne müük. Mis on social selling ehk sotsiaalne müük? Kõik räägivad, aga kes teevad? Kas praegu alustada on vara või hilja? Kes peab vankrit ettevõttes vedama? Külas on GOAL – Social Media Marketingist Olesija Saue ja saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00–12.00 "Kuum tool". Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Allan Rajavee, Aivar Hundimägi ja Jaanus Vogelberg arutavad, kuidas on sel aastal erakonnad oma tööga hakkama saanud ning kes on olnud selle aasta suurimad kaotajad ja võitjad. Saates kõlavad näiteks küsimused, kas Jevgeni Ossinovskil on halb juhtimis- või suhtlemisstiil, kas Kaja Kallas on juba Reformierakonna juhtimisest väsinud, nagu räägitakse, või mitte, kes on valitsuse pai poiss ja miks on Kadri Simson jäänud nii vaikseks.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas masinatööstusettevõtte Tarmetec omanik Toomas Lepp, kellega on juttu masinatööstuse olukorrast, ettevõtte investeeringutest ja plaanidest, samuti ka digitaliseerimisest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates jõuab teieni konverentsi Äriplaan 2019 viimane vestlusring, milles osalevad kolm kõige staažikamat esinejat, kes on taasiseseisvunud Eesti majanduse käekäiguga kursis läbi aastakümnete – Ain Hanschmidt, kes esines Äriplaanil kuuendat korda, ning viiendat korda esinenud Rain Lõhmus ja Olari Taal.

Saate alguses räägivad majanduskonverentsi programmijuht Marili Niidumaa ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov Äriplaani ajaloost ja tulevikust.

