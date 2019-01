Raadiohommikus: millised on Eesti majanduse riskikohad?

Aasta esimeses hommikuprogrammis räägib Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, kas alanud aasta tuleb Eesti majandusele parem või halvem võrreldes 2018. aastaga. Foto: Raul Mee

Aasta esimeses hommikuprogrammis räägime Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasikuga, kas alanud aasta tuleb Eesti majandusele parem või halvem võrreldes 2018. aastaga, ning uurime keskpankurilt, millised on algaval aastal Eesti majanduse suurimad riskid.

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habaliga räägime aga Eesti kinnisvaraturu uue aasta väljavaadetest.

Hommikuprogrammi veavad Liis Amor ja Aivar Hundimägi.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Räägime e-kaubandusest – sealhulgas sellest, mis on olulised komponendid e-poe kujundamisel kasutajamugavuse tagamiseks ning selleks, et inimesed oma oste pooleli ei jätaks. Samuti räägime sellest, millised üleeuroopalised maksu- ja muud reeglid on hiljuti muutunud ning mis peagi muutumas. Saates on külas digiagentuuride Levipro ja Wink arendusjuht Ants Liivat ning Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Töö ja palk". Seekordses saates keskendume tööle vabatahtlikega: kõneleme vabatahtliku töö heast tavast nii organisatsiooni kui ka vabatahtliku seisukohast, uurime välja, mis on vabatahtlikega töötamise murekohad, kuuleme mõnda põnevat ja naljakat juhtumit ning saame teada, missugune on vabatahtliku niinimetatud elutsükkel. Stuudios on külas pikaaegse Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFFi) vabatahtlike töö koordineerimise taustaga Johanna Mai Riismaa, kes tutvustab saates ka oma uusi tegemisi, ja Sirli Spelman, kes jagab kogemusi Arvamusfestivali vabatahtlikutööst. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar.

15.00–16.00 "Juhtimislabor"*. Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuum inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Kuidas juhina inimesi kaasa tõmmata ja vastupanu ennetada? Muutuste agiilsest elluviimisest ja sprintide kaupa liikumisest räägib psühholoogiadoktor ja Eesti Energia teenindusprotsesside juht Eva-Maria Kangro. Saatejuht on Keit Ausner.

* – kordussaade.

