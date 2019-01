TOP 10: Äripäeva raadio kasulikud saated ja põnevad persoonid

Äripäeva raadio aasta kuulatumate saadete pingerivist leiab kasulikke nippe teel finantsvabaduse poole ja inspireerivaid lugusid sellest, kuidas oma elu edukalt elada.

Aprillikuust pääses kuulatuimate saadete sekka persoonisaade Erkki Raasukesest, kelle karjääris on olnud hetk, mis võttis näost valgeks ja lõi hinge kinni. Foto: Andras Kralla

1. Ärikliendid roolis: gaasiautod aitaks vedajatel ellu jääda.

CNG surugaasiautode kasutamine veonduses aitaks meie autovedajatel kokku hoida nii kütusekulu, kui ADBlue arvelt, samuti vähendaks see veoste ökoloogilist jalajälge, tõdeb "Ärikliendid roolis" saates gaasiautode ekspert, OÜ Gaznet juhataja, Kristjan Relvik. Eestis ja Skandinaavias sõitvad autovedajad võiksid hakata gaasiveokitele mõtlema juba täna, sest CNG tanklate võrgustik areneb jõudsalt ning juba lähiajal saab Eestis tankida surugaasi umbes 30 tanklas. Samuti on tankimisvõimalused olemas nii Soomes kui Rootsis, lisab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika osakonna ekspert Rein Vaks. Lisaks vahendab saates Genfi autonäituse uusi trende ajakirja Tehnikamaailm peatoimetaja Tõnu Ojala. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Tõnu Tramm

2. Investor Toomase tund: Kristjan Liivamäe tee finantsvabaduseni

Saates räägib ülikooli õppejõud ja investor Kristjan Liivamägi, kuidas ta Mustamäe korteris üles kasvanud noormehena saavutas viie aastaga finantsvabaduse. Kuidas kujunes investeerimisest kirg, mida Liivamägi lubab elu lõpuni teha? Milliseid infokanaleid ta investeerimisel jälgib? Mida õpetas talle viimane kriis? Millised on ühisrahastusprojektid, millest ta kauge kaarega mööda käib? Mis turu languse ajal esimese asjana protfellist välja lendavad, kas investor peaks omama kulda? Nende ja paljude teiste küsimuste üle arutlevad saates börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks.

3. Kõrbenud aasta ärimees tõuseb tuhast

Äripäeva aasta ärimees, Indrek Rahumaa, kõrbes kriisis, tassis mitmesaja miljoni euroni küündinud võlakoormat ja püüab nüüd tagasi äritippu naasta. Miks ta kümnendi vaikis ja mis äridega nüüd tegeleb, sellest juba saates.

4. Investor Toomase tund: paari aastaga finantsvabaks

Investor Toomase saatekülaliseks on Taavi Ilves, kes on nelja ja poole aastaga passiivseks sissetulekuks saavutanud üle 2000 euro kuus. Uurime üle nelja aasta finantsvabaduse poole liikunud investorilt, mis on tema edu saladus, kuhu ta investeerib ning kust eemale hoiab. Kuidas ta plaanib oma portfelli kriisikindlaks muuta ja palju muud. Ühtlasi on ta blogi „Investor Taavi“ autor ning Facebooki grupi „Finantsvabadus“ looja, kus praeguseks on ligi 18 000 liiget. Saadet juhivad Kaspar Allik ja Liina Laks.

5. Persoon Ingvar Villido - joogi, kellele pole võõras miski inimlik

Kuidas teha vihma? Kuidas minna läbi seina? Kuidas viibida mitmes kohas korraga? Kuidas võtta õhust losse ja kuldsõrmuseid? Kas joogi peab elama üksinduses või peab olema abielus? Kas tal võib olla lapsi mitme naisega? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Ingvar Villido – joogi, kellele pole võõras miski inimlik: teda on nähtud nii suitsu tegemas kui ka liha söömas. Vähe sellest, ta on edukas ettevõtja, kes teab täpselt, et inimesed hindavad ainult seda, mille eest on kõvasti maksnud. Küsib Vilja Kiisler.

6. Persoon: Erkki Raasuke

Aprillikuu esimeses saates on külas Erkki Raasuke, kelle karjääris on olnud hetk, mis võttis näost valgeks ja lõi hinge kinni. Ta räägib selle loo teile Äripäeva raadio persoonisaates. Saatejuht on Vilja Kiisler.

7. Kasulik Äripäev: Miks on praegu parim aeg kinnisvarasse investeerida?

Pikaaegne majandusanalüütik ja üle 15 aasta kinnisvarainvestorina tegutsenud Ruta Arumäe rääkis 2. veebruari saates "Kasulik Äripäev", miks on praegu parim aeg kinnisvarasse investeerida, kas hinnad on liiga kõrgel või kuidas hinnatasemesse suhtuda, kas kinnisvaraturul on ohumärke ning põgusalt ka kinnisvaraobjekti hindamisest ja enda kinnisvarainvesteeringutest. Saatejuht on Rivo Sarapik.

8. Investor Toomase tund: milline portfell viib finantsvabadusse?

Naisinvestorite Klubi asutaja ning investor Kristi Saare suudab oma passiivsest tulust ära katta kõige kriitilisemad kulud, kuid loodab täielikku finantsvabadusse jõuda viie aastaga. Tänases saates räägib Saare, mis sisaldub tema portfellis ning milline on tema strateegia tänasel majanduses valitseval ebakindlal ajal.

9. Uus Maa kinnisvarasaade: kas 2018 hakkavad hinnad lõpuks langema?

Uus Maa kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff annab ülevaate sellest, milliseid trende ja muutusi võib oodata elukondliku kinnisvara turul sel aastal. Millal ükskord hinnad langevad? Kas nõudlus ja pakkumine on tasakaalus? Mida oodata üürimajadest? Kas üürikorteritesse investeerimine annab enam piisavalt tootlust? Kõik need ja paljud teised küsimused saavad vastuse "Uus Maa kinnisvarasaates".

10. Ettevõtte edulugu: Investeeringute meelitamiseks on Veriffi emafirma Ameerikas

Äripäeva raadiosaates „Ettevõtte edulugu“ tutvume põhjalikult Eesti eduka idufirmaga Veriff ja räägime selle asutaja Kaarel Kotkasega ettevõtte sünnist, muuhulgas ka idufirmade buumiajast ja maksude maksmisest. Kas praegu toimub idufirmade Eestist varade ärakantimine? Miks peaks üks finantsasutus identimisel eelistama Veriffi ja kui palju esineb petturlust? Kuidas läks Kaarelil kohtumine USA näitleja Ashton Kutcheriga, kes ettevõttesse investeeris? Saatejuht Liis Amor.