Merre kukkunud konteinerid jõuavad Hollandi randa

Ümberkukkunud konteinerid MSC Zoe pardal. Foto: EPA

Maailma suuremate hulka kuuluvalt kaubalaevalt pudenes mitusada konteinerit merre ja nii võib Hollandi rannikult leida televiisoreid, mänguasju ja lambipirne, kirjutas Helsingin Sanomat.

Osa konteineritest sisaldab ka ohtlikke aineid. Vähemalt kolm sellist oli eile veel kadunud.

Hollandisse ja Saksamaale on tuul ajanud hulga konteinereid ja kaupa, mis on pärit raskesse olukorda pääsenud kaubalaevalt. Panama lipu all seilanud laevalt MSC Zoe kadus merre 270 konteinerit ööl vastu 2. jaanuari, kui laev oli teel Bremerhaveni sadamasse Saksamaal.

MSC Zoe on üks maailma suuremaid kaubalaevu, selle pikkus on pea 400 meetrit ja laius 60 meetrit.

Merre kukkunud konteinerites oli autoosi, Ikea mööblit, mänguasju ja lambipirne, kirjutas Reuters.

Osa konteineritest uhtus meri Terschellingi ja Vlielandi saarte randa Hollandis. Riigi rannavalve hoiatas merel liikujaid vees ulpivate konteinerite eest.

Hollandi meedia teatel käivad kohalikud elanikud endale rannale aetud kraami seast aardeid otsimas. Vlielandi omavalitsuse juht Tineke Schokker ütles, et vald ei takista kauba kogumist rannalt. „See on hea tegu. Kauba käsitlemine läheks kallimaks, kui on kauba väärtus. Igal juhul oleks võimatu randa uhutud kraami valvamine politsei jõududega,“ ütles ta lehe teatel uudisteagentuurile ANP.