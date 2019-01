Maksureform lööb kahe aasta peale riigieelarvet veerand miljardiga

Margus Tuvikene

Maksuvaba tulu reformi kogumõjuks 2018. aastal ootab rahandusministeerium suvise prognoosi kohaselt ca -92 miljonit eurot ja 2019. aastal ca -152 miljonit eurot. Sama summa võrra kasvavad peamiselt madalat ja keskmist palka saavate inimeste sissetulekud, selgub rahandusministeeriumi blogipostitusest.

Maksu- ja Tolliametile esitatud 2018. aasta esimese 11 kuu deklaratsioonide põhjal tegelik tulumaksumäär langes või ei muutunud 87 protsendil tulusaajatel, kirjutab ministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Margus Tuvikene. Tulumaks tõusis 13 protsendil inimestest. Veel on selgunud, et suur hulk inimesi on otsustanud maksuvaba tulu kättesaamise lükata tulumaksutagastusena 2019. aasta kevadesse - andmed näitavad, et inimesed ei kasuta jooksvalt 100 protsendiliselt ära oma maksuvaba tulu.