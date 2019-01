Selgusid mullused popimad automargid

Arno Sillat, AMTELi tegevjuht

Riigil on, mille üle mõelda

Eesti autoturg käitus möödunud aastal enam-vähem prognooside kohaselt. Aasta algas ettevõtete autode erisoodustusmaksu arvestuse korra muutumise tagajärjel autode aktiivse vahetamisega väiksemate vastu, seejärel turg stabiliseerus kuni WLTP rakendumisega seotud autode etteregistreerimiseni augustis. Järgmistel kuudel turg taas stabiliseerus, kuid oodatust veidi madalalmal tasandil.

Igale tõusule järgneb stabiliseerumine või langus ja ilmselt on see aeg ka kätte jõudnud.

Sõiduautode kütuste osas on turuliider endiselt bensiin, diiselkütus on selgelt langustrendis, kuid maha on seda veel vara kanda. Hübriidid on Eestis oma koha edukalt leidnud, 6% on kõrgem turuosa, kui EUs keskmiselt. Elektriautode müük tõusis tõhusalt, kuid numbrid on endiselt marginaalsed (osakaal uute sõiduautode osas 0,3%).

2019. aastat võiks vaadelda kui stabiliseerumise ja suuremate struktuursete muutuste ettevalmistusaastat. Müügimahud jäävad enam-vähem läinud aasta tasemele, kuid aasta esimestel kuudel esineb kindlasti mahajäämust 2018. aastaga võrreldes.

Elektriautod suuremat läbimurret veel ei tee, kuid mudelite arv (eriti premium sektoris) lubab neile siiski jätkuvat kasvu nii absoluutnumbrites, kui turuosas. Suuremat läbimurret tuleb siiski veel 2021. aastani oodata.

Kasutatud autode turul kasvab klientide teadlikkus vähehaaval - üha rohkem osatakse hinnata teada ajalooga Eestis sõitnud autosid. Seda positiivset trendi murrab paraku sissetoodavate vanade ja saastavate diiselsõidukite vool. Siin on riigil, mille üle mõelda.