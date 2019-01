LHV pakub esimesena ettevõtluskontot

LHV pressikonverents. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

LHV pakub tänasest koostöös maksuametiga (MTA) esimese Eesti pangana ettevõtluskonto avamist.

Panga sõnul on ettevõtluskonto eeliseks see, et raamatupidamise aruannete ja igakuiste maksudeklaratsioonide esitamine, samuti maksude tasumine toimub automaatselt. Piisava mahu korral tekib ettevõtluskonto kasutajal ka õigus ravikindlustusele.