Tallinna kinnisvaraturul oli kümne aasta esimene langus

Eelmisel aastal tehti Tallinnas ca 14 500 kinnisvaratehingut, mis on 6,4 protsenti vähem kui aasta varem, vahendas 1Partner maa-ameti statistikat.

Pealinna kinnisvaraturul oli langus, kuid see ei tähenda tingimata midagi halba. Foto: Andras Kralla

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul võib tehingute arv ka tänavu langeda, sest lagi on kätte jõudnud. “Siiski pole suuri muudatusi ette näha, sest majanduse põhinäitajad on stabiilselt head – tänavune majanduskasvu prognoos on korralikud kolm protsenti, miinimumpalk tõusis ning lisaks on tööjõupuudus madal. Samuti jääb euribori intress madalaks ehk laenamine on endiselt suhteliselt odav,” rääkis Vahter.

“Inimestel on mingi ajalooline kõhutunne, et iga kümne aasta tagant peab tulema uus kriis, aga selleks pole praegu põhjendatud alust. Hinnalangust pole oodata, pigem tuleb eelmisega sarnane aasta,” lisas Vahter.

Majanduskriis ei käi nagu rong

"Majandus- ja finantsturgude tsüklid ei käi nagu rongid ja trammid selliselt iga 10 aasta kaupa. Seetõttu ma ei olekski võib-olla ülemäära mures,“ lausus täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka SEB fondijuht Endriko Võrklaev. Seega oleks tema sõnul ennatlik väita, et nüüd pärast 10 aastast tõusu hakkaks selle põhjal tsükkel pöörduma. Samas märkis ta, et kasvu aeglustumist võib siiski oodata, kuid see on ikkagi kasv, mitte langus. "Eelmise kriisi eel kümmekond aastat tagasi oli olukord mõnevõrra erinev - meil olid intressimäärad tunduvalt kõrgemad, riske ning nii-öelda mullistusi majanduses oli tunduvalt rohkem. Praegu on neid probleeme vähem."