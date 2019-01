Transferwise laienes Belgiasse

Rahvusvaheline rahaülekannete platvorm Transferwise taotleb uut litsentsi Brüsselis, mis peaks tagama firma teenuste jätkumise lahkumisleppeta Brexiti korral. Brüsselisse tuleb ka järjekorras kümnes kontor.

Ettevõttel on juba piirkondlikud peakorterid Londonis, kus töötab üle 200 inimese, lisaks ka New Yorgis ja Singapuris. Koos Brüsseliga on Transferwise'il kümme kontorit, sh Tallinnas, Budapestis, Tšerkassõs, Tokyos, Sydneys ja Tampas.