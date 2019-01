Eesti tippjuhi 3 juhtimistõde noorele juhile

Ivar Lukk annab soovitusi noorele juhile. Foto: Andras Kralla

36aastase juhtimiskogemusega Ivar Lukk rääkis Äripäeva raadiosaates „Juhtimislabor“, millele iga uus juht peaks tähelepanu pöörama.

Lukki sõnul on uue juhi jaoks kõige drastilisem rolli muutus ise. „Uueks juhiks saab üldiselt spetsialist, kes on oma alal tubli tulemust näidanud. See muutus, et varem tegid asju ise ära ja nüüd pead hakkama suunama oma fookust meeskonnale ja inimestele, kes teeks asju ära, on raske. Kõige raskem on spetsialist rollist lahti laskmine,” rääkis Lukk.