Eesti peaminister kuulab Soome ettevõtjate muresid

Peaminister Jüri Ratas kohtub täna õhtul Helsingis Soome ettevõtjatega, et arutada Eestisse investeerimisega seotud küsimusi ja muid huvipakkuvaid teemasid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Liis Treimann

Kohtumisest võtab osa 21 ettevõtjat, kes tegutsevad peamiselt elektroonika, aga ka kaubanduse, tööstuse ning kinnisvaraarenduse valdkonnas. Enamik neist juba tegutseb Eestis.

Soome on Eestile üks peamisi kaubandus- ja majanduspartnereid. „Eesti ja Soome kaubavahetus kasvab ja ühiseid ettevõtteid on aina enam. Samas on potentsiaali veel rohkemaks. Soovime aidata kaasa Soome ettevõtjate investeeringutele Eestisse, kui nad tahavad laiendada äritegevust või kasutada ära näiteks uusi tehnoloogilisi lahendusi. Seetõttu on oluline ühiselt arutada ka küsimusi, mis neile muret valmistavad ning proovida leida neile lahendusi,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

2017. aasta seisuga oli Eestis registreeritud ligi 6000 Soome ettevõtet. Ligi veerand välismaistest otseinvesteeringutest Eestisse on tehtud Soomest.

Eesti ekspordib Soome peamiselt elektroonikat, mootoreid, telefone, kaableid, metalltooteid, mööblit ja puitmaju. Soomest impordib Eesti peamiselt masinaid, transpordivahendeid ja metalle.