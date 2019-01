Raadiohommikus: Brexiti järgmine vaatus alamkojas

Täna õhtul selgub, kas Briti parlament nõustub Euroopa Liidust lahkumise leppega või mitte. Foto: NEIL HALL, EPA Jaga lugu:

Täna õhtul hääletab Suurbritannia alamkoda tõenäoliselt Theresa May ja Euroopa Liidu saavutatud Brexiti leppe maha, mistõttu ei tea enam keegi, kui suure pauguga Suurbritannia Euroopa majandusliidust lahkub. Teeme alamkojas toimunud hääletustulemusest ülevaate Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga.

Samuti räägime FinanceEstonia juhatuse esimehega Andrus Alberiga, kuhu on liikumas Eesti pensionisüsteem ning Integratsiooni Sihtasutuse juhi Irene Käosaarega lõimumisprobleemidest Eesti tööturul.

Hommikuprogrammi veavad Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Möödunud aasta lõpus tegi riigikogu mitu muudatust pensionisüsteemis, mis puudutasid nii esimest kui ka teist sammast. Saates kõneleme sellest, mida need muudatused tähendavad ning kuhu edasi tüürida ja kuhu mitte. Saates on külas Eesti Panga endine asepresident Andres Sutt ning Luminor Eesti pensioniüksuse juht Martin Rajasalu. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Arvude taga". Statistikaamet peaks lähiaastatel kujunema andmeteaduse kompetentsikeskuseks, kes koordineerib kogu riigi andmehaldust. Selle tulemusena muutuvad riigi omanduses olevad andmed riigiasutustele senisest paremini kättesaadavaks ja tagatud on suurem andmete ristkasutus. Väheneb dubleerimine, inimestelt ja ettevõtjatelt andmete topeltküsimine ning paraneb otsuste kvaliteet. Kuidas need plaanid ellu viiakse ja mis eeldused selleks on juba loodud, sellest räägivad statistikaameti peadirektor Mart Mägi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Ott Velsberg. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Pikka aega on majanduses võetud eelduseks, et inimene käitub ratsionaalselt, arvestades oma tegelikke vajadusi. Ometi on paljud ebaratsionaalsed mustrid meie käitumisse sisse programmeeritud ja tegelikult ka ennustatavad. Viimasel ajal on ebaratsionaalset käitumist palju uuritud ning leitakse, et see mõjutab suuresti kogu majandust, alates kliendikäitumisest kuni aktsiaturgude suurte kõikumisteni välja.

Saates räägivad juhtimisõppejõud, poliitik ja ettevõtja Anto Liivat ning EBSi nõustamiskeskuse tegevjuht ja õppejõud Annika Lentso mitmesugustest käitumisökonoomika väljunditest nii juhtimises kui ka ühiskonnas üldse, sh hinnakujundusest, kallutatusest, kaotuse vältimise soovist, paremate otsuste poole nügimisest ja muust.

Samuti kõneleme Richard Thaleri värskest raamatust „Väärkäitumine“ .

Saatejuht on Signe Rummo.

Kuula raadiot otse SIIT.