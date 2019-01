May läheb vastu umbusaldusele

Lisaks eilsele hävitavale kaotusele ootab peaminister Theresa Mayd ees päev otsa kestev keskustelu umbusalduse avaldamise üle. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Suurbritannia peaministrit Theresa Mayd ootab kolmapäeval umbusaldushääletus, mille esitanud opositsiooni edu on hinnanguliselt väike.

May umbusalduse õnnestumise korral võiks opositsioonil teoreetiliselt avaneda võimalus nõuda uute valimiste korraldamist, kuid Theresa May tooride partei saadikud ja nende Põhja-Iiri radikaalse DUP partei saadikud on mõista andnud, et toetavad peaministri jätkamist. Hääletamine toimub Eesti aja järgi kell 9 õhtul.