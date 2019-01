Raadiohommikus: digitaalturunduse trendid ja töötajate motiveerimine

Neljapäevases hommikuprogrammis kõneleme digitaalturunduse suundadest algaval aastal ja sellest, kuidas ettevõtted peaksid neid trende oma tegevuses arvesse võtma. Sellest räägib Mediabrands Digitali juht Erki Heinsaar.

Välismaalt, eriti kolmandatest riikidest, tippspetsialistide värbamise probleemidest ja võimalustest räägib EASi programmi "Work in Estonia" juht Triin Visnapuu-Sepp.

ABC Supermarketsi juhatuse liige Andrus Põld kõneleb sellest, kuidas nad on hakkama saanud raske olukorraga, kus töötajaid ei motiveeri tavapärane pakett, palk pluss soodustused, vaid oodatakse ka midagi hingele.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Isemajandav Eesti". Saates tutvustab ettevõtja Jaan Pillesaar Teenusmajanduse Koja välja töötatud digitaalset solidaarsussüsteemi, mille teostumine tähendaks seda, et riigi roll teenuste pakkumisel väheneks oluliselt ning suureneks inimeste otsustusõigus ja valikuvabadus. Samuti paraneks praegu riigi pakutavate teenuste kvaliteet ning väheneks maksumaksja raha raiskamine. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Selle aasta esimeses tervisesaates räägime migreenist ja migreeni ravist. Saate külalised on Katrin Gross-Paju, kes on üks Eesti tuntumaid neurolooge. Ta juhatab närvihaiguste keskust Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja töötab ka Eesti esimeses neuroloogia erakliinikus Astra Kliinik. Saatejuht on Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Küberkurjategijad võivad ettevõtetelt raha väljapetmiseks kasutada nii keerulisi kui ka primitiivseid skeeme, mängides eelkõige inimliku eksimuse peale. Saates kõnelemegi seetõttu küberhügieenist – millised on nõuanded, kuidas kaitsta enda ettevõtet selle vastu, et ühel hetkel on raha kontolt läinud või tuleb informatsiooni päästmiseks mingi summa välja käia. Samuti räägime sellest, milliseid skeeme petturid praegu õngitsemisel kasutavad. Külas on RIA küberturvalisuse teenistuse juhtivanalüütik Lauri Tankler ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

