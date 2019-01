Theresa May valitsus jäi püsima

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn nõudis umbusalduse põrumise järel valitsuselt, et see küsiks Euroopa Liidult lahkumiseks ajapikendust ja väldiks sellega ilma leppeta lahkumist Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Päeva kestnud parlamendikõneluste järel võitis Suurbritannia konservatiivide partei vähemusvalitsus umbusaldushääletuse häältega 306 poolt 325 vastu.

Alles teisipäeval parlamendis Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise leppega hävitava kaotuse saanud May lubas parlamendi saadikutele, et kutsub kokku kõigi parteide esindajad, et valitsus jätkab oma programmilist tööd ning garanteerib ka Suurbritannia lahkumise Euroopa Liidust.