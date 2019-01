Äripäeva uus teemaveeb viib metsa

Täna alustas Äripäeva uus teemaveeb metsamajandusuudised.ee, mis kajastab metsamajanduse, puidutööstuse, aga ka laiemalt looduse, keskkonna, metsahariduse ja sektori rahastuse teemasid.

Metsatööstus on Eesti üks olulisemaid tööstusharusid. Foto: Julia-Maria Linna Jaga lugu:

Veeb koondab ühte kohta kokku kõik olulise info, mis aitab sektoris tegutsejal teha paremaid äriotsuseid ning olla teadlik keskkonnateemadest/otsustest, mis tema tööd võivad mõjutada, kirjutab metsamajandusuudised.ee.

Veebi toimetajana asub tööle Evelin Süld. „Veeb annab sektori ettevõtjatele ülevaate Eesti metsandussektori käekäigu kohta ja kajastab metsandusalaseid uudiseid ka mujalt maailmast,“ ütles uue veebi toimetaja.

Keskkonnaminister Siim Kiisler tunnustada Äripäeva uue teemaveebi avamise puhul. „On väga hea, et keskkonna, sh metsanduse ja looduskaitse, uudiste vahendamiseks on lisandunud uus infokanal. Meie meediaruumis on keskkonnateemade kohta küll üsna palju infot, kuid sageli on see üsna killustatuna laiali. Lisaks ei ole sellest alati kõik tõepärane info. Seetõttu võib usaldusväärse ja asjakohase teabe eristamine olla teinekord paras pähkel. Asjaliku uue infokanali lisandumine on siin aga suureks abiks,“ lausus Kiisler.