Vanade plokkide sulgemine paneb Eesti Energia koondama

Sel aastal täituvad Narva elektrijaamades tulenevalt Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivi piirangust vanemate energiaplokkide töötunnid, misjärel tuleb need sulgeda.

Plokkide sulgemise tõttu väheneb põlevkivist elektritootmise maht ja seoses sellega ka põlevkivi kaevandamine.

„Narva elektrijaamades on kokku neli energiaplokki, mis on tulenevalt ELi tööstusheitmete direktiivist piiratud tööajaga ja mille tööiga on lõpukorral. Need energiaplokid on tänaseks töötanud umbes 50 aastat. Kahe vanema ploki töötunnid ammenduvad arvatavasti käesoleva aasta esimeses pooles. Töötundide täitumise täpne aeg sõltub olukorrast elektriturul ehk sellest, milline on elektri, aga ka CO 2 turuhind, sest sellest oleneb, kui palju vanad plokid turule mahuvad,“ rääkis suurenergeetika valdkonda juhtiv Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Vanemate energiaplokkide sulgemine toob kaasa ka töökohtade vähenemise. Lähiajal planeerib Eesti Energia vähendada suurenergeetikas töökohtade arvu ligikaudu 150 võrra. Umbes 65% lahkuvatel töötajatel on õigus pensionile. Lisaks on 10% neid, kellele pakutakse ettevõttepensioni. Töötajate jaoks, kes pensioni ei saa, pakub ettevõte lisaks seadusest tulenevale ümberõppestipendiumi. Ümberõppestipendiumi on võimalik saada 25% töötajatest.

Eesti Energia nelja vanema filtriteta energiaploki sulgemine sai teatavaks 2011. aastal, kui hakkasid kehtima Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivi uued nõuded. Direktiivi kohaselt on vanematel energiaplokkidel võimaldatud töötada kuni 17 500 töötunni ammendumiseni või kuni 2023. aasta lõpuni.

Turult kaob neljandik võimsust

Oma eluea lõpule jõudnud nelja energiaploki sulgemise järel kaob turult ligi 600 MW tootmisvõimsust, mida kompenseerib osaliselt Auvere elektrijaama 300 MW võimsus.

Lisaks uuele Auvere elektrijaamale ja 2000ndate keskpaigas renoveeritud kahele Narva elektrijaamade energiaplokile (425 MW) toodavad elektrit ka neli vanemat energiaplokki (760 MW), mis on varustatud lämmastiku- ja väävlipüüdmisseadmetega. Kokku on pärast nelja vanema filtriteta energiaploki sulgemist Narva elektrijaamades elektritootmisvõimsust ligikaudu 1500 megavatti.

Eesti Energia loodab käesoleval aastal jõuda uue õlitehase investeerimisotsuseni. Uus õlitehas tarbib aastas üle 2 mln tonni põlevkivi ja tehases saab kokku tööd ligikaudu 100 inimest. Uus õlitehas aitab säilitada töökohti ka kaevandustes, põlevkivi logistikas ja hoolduspersonali seas. Positiivse investeerimisotsuse korral on plaanis tehas käivitada 4-5 aasta pärast.