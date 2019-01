IMF tõmbab kasvuootusi allapoole

Rahvusvahelise Valuutafondi juht Christine Lagarde kutsub riike üles "parandama katust, kuni päike veel paistab", st tegema struktuurseid reforme, kuni majanduskasv on tugev. Foto: Fabrice Coffrini, AFP/Scanpix

Rahvusvaheline Valuutafond tõmbas allapoole maailmamajanduse järgmiste aastate kasvuprognoosi seoses Euroopa ja osa arenevate turgude nõrkusega ning pingetega riikidevahelises kaubanduses, kirjutab Reuters.

Põhjuste hulgas on samuti Hiina majanduskasvu oodatust suurem kahanemine ja leppeta Brexiti risk, mis toovad rahaturgudele rahutust.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ootab maailmamajanduse tänavuseks kasvuks 3,5 protsenti ja järgmisel aastal 3,6 protsenti, seda on vastavalt 0,2 ja 0,1 protsendipunkti vähem kui oktoobrikuises ennustuses.

„Majanduskasvul on oht kahaneda, võtmeküsimus on kaubandussuhete edasine pingestumine lisaks sellele, mis on juba prognoosimisel arvesse võetud,“ seisab IMFi Davosi majandusfoorumi eel avaldatud ülevaates.

Eurotsoonile ennustab IMF sellele aastal 1,6protsendist majanduskasvu, seda on 0,3 protsendipunkti vähem kui oktoobrikuises ülevaates. IMF viitab siin Saksamaale, keda painavad autotööstusele seatud uued nõuded, ja Itaaliale, mis on pinge all oma eelarvega seoses.

Arenevate turgude kasvuks ootab IMF järgmisel aastal 4,5 protsenti, mida on varasemast 0,2 protsendipunkti võrra vähem.

USA kasvuootuse jättis IMF varasemale 2,5 protsendi tasemele, põhjendades seda tugeva sisenõudlusega. Samaks jäi ka Hiina kasvuootus 6,2 protsendil, kuid IMF lisas, et kui kaubanduspinged püsivad, võib Hiina majandusaktiivsus väheneda.

Suurbritanniale ootab IMF 1,5protsendist majanduskasvu.