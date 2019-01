Taksojuhtide streik takistab Hispaanias liiklust

Taksod eile streigi ajal parkimas Bacelonas Gran Vía de Barcelonal. Foto: Paco Freire, Scanpix Jaga lugu:

Hispaania taksojuhid protestivad riigi suuremates linnades Uberi ja teiste sõidujagamisteenust pakkuvate platvormide laienemise vastu ja on sulgenud linnade peamised liikumissuunad, vahendab Kauppalehti.

Bacelonas algas streik spontaanselt juba reedel ja kestis terve nädalavahetuse, jõudes ka vägivallani. Esmaspäeval on oodata lennujaamast linna viiva tee sulgemist taksodega.

Streigiga väljendatakse protesti uute interneti kaudu teenust pakkuvate taksofirmade vastu, mida ei ole suudetud seadustega korrastada.

Hispaanias tegutseb kaks ainult interneti teel teenust pakkuvat firmat – Uber ja Hispaanias rajatud Cabify. Nende autod sõidavad eriliste tellimusautode lubadega, mida traditsiooniliste taksofirmade hinnangul on liiga palju välja antud.

Vanad taksofirmad nõuavad ka, et Uberi ja Cabify reisid tuleks ette tellida mitu tundi varem.

Barcelona streigi vallandas reedel kohaliku omavalitsuse otsus, et sõidutellimus peab olema esitatud vähemalt 15 minutit enne sõidu algust. Traditsiooniliste taksode hinnangul on see ennekuulmatult lühike aeg, aga Uberi ja Cabify jaoks talumatult pikk, kuivõrd need ettevõtted tahaksid võtta kliendi peale kohe, kui tellimus tuleb.

Madridis üritab kohalik omavalitsus täna saada taksodega kiirkokkuleppe streigi lõpetamiseks. Kui see ei õnnestu, ähvardab streik häirida kolmapäeval algavat turismimessi, mis on üks maailma suuremaid selle ala üritusi.