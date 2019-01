Erakonnad peaksid mõtlema, kuidas tööstust positsioneerida

Enne valimisi oleks paslik kutsuda kõiki erakondi üles läbi mõtlema, mis on nende visioon majanduses, ja kui täpsem olla, siis kuidas positsioneerida töötlevat tööstust, arutleb masinatööstuse liidu juht Triin Ploompuu Äripäeva teemaveebis toostusuudised.ee.

Alustuseks soovin vastata ühele mõttele, mis tekitas tööstusringkondades mitu küsimust. Meie president arvas septembris 2018 nii: “Tuleb hakata otsima võimalust disainida ja mõelda siin Eestis, aga toota kusagil teises piirkonnas.”

Paraku on globaalse äri praktiline kogemus näidanud, et kui tootmine kuskilt minema kolida, siis varem või hiljem liiguvad järele ka teadus ja arendus või disain. Kes veel ei tea, siis 120 000 inimest on hõivatud töötlevas tööstuses. Üks töökoht tööstuses loob minimaalselt kaks töökohta teistes sektorites.

Saan aru, et täna tunduvad mõned sektorid millegipärast atraktiivsemad kui teised, kuid palun mitte ära unustada neid, kes läbi aegade on riigieelarvet edukalt täitnud ja Eesti majandust rahvusvaheliselt tugeval tasemel edendanud.

