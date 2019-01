Taxify lükkas ümber jutu ärakolimisest

Täna meediale läkitatud kirjas rõhutas Taxify, et ettevõte tegutseb kindlasti Eestis edasi, kuid jätkab läbirääkimisi, et ühistranspordiseadus praegu plaanitud kujul ei jõustuks.

Eesti idufirma Taxify juht Markus Villig. Foto: Andras Kralla

Tänane Postimees vahendas Taxify hoiatust, et kui plaanitav ühistranspordiseadus peaks jõustuma, lõpetab see sõidujagajate tegevuse Eestis. Taxify täpsustas teates meediale, et ettevõte tegutseb kindlasti Eestis edasi ja jätkab läbirääkimisi erinevate osapooltega, et seadusemuudatused ei jõustuks.

Taxify teatas, et seadusemuudatuse huvigruppi ei ole vaja kaugelt otsida. "Kindlustusandjatele on kahtlemata kasulik, kui kõik sõiduteenuse pakkujad on kohustatud endale kordades kallima kindlustuse võtma. See lahendus on aga lühinägelik, sest see muudab võimatuks sellise transporditeenuse pakkumise, mis viib kokku inimese, kellel on auto ja veidi vaba aega, ning inimese, kes sooviks kuhugi sõita," seisab Taxify kirjas.

Postimehe tänases artiklis vahendati ka kindlustusfirmade seisukohta, muu hulgas ütleb liikluskindlustuse fondi juhatuse esimees Mart Jesse, et nende meelest Taxifyl soov koostööks tegelikult puudub ja soovitakse säilitada üksnes senine ebamäärane regulatiivne olukord. "Taxify suhtumine on silmakirjalik ja küüniline," tõdes Jesse.

Taxify tänases kirjas seisab, et ettevõte soovib jõuda dünaamilise liikluskindlustuseni, kus hobijuhid saaksid kasutada transporditeenuse pakkumiseks mõeldud kindlustust ainult sel ajal, kui nad päriselt transporditeenust pakuvad. "Erinevates maailma riikides on see erinevalt lahendatud, võimalik on kindlustusmakset arvestada nii sõltuvalt auto läbisõidust kui platvormi kasutamise ajast. Seni ei ole ükski kindlustusselts Eestis meile sellist teenust pakkuda soovinud," seisab teates.