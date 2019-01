Veerenni kandis tõotab kinnisvara hinda minna

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi meelest saab lähiajal uueks keskuseks Veerenni lõunapoolne osa.

Merko rajab Veerenni asumisse Baltika ja Lutheri kvartalite vahetus naabruses pikalt tühjalt seisnud maa-alale järgmise 10-15 aasta jooksul uue elukeskkonna kuni 50 kortermaja, välja ehitatud infrastruktuuri ja avaliku linnaruumiga. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Vähi hinnangul on peagi Veerenni kandis kinnisvara omamine sama hinnas kui näiteks vanalinna või Viru Keskuse lähedal.

Vähi kirjutas, et veel selle sajandi alguses nägi toonane Veerenni ülesõidu ümbrus välja kaootiline, koosnedes Tallinna vanglast, üksikutest töökodadest, tühermaast ja võsast. Ühelt poolt kumas kesklinn ning teiselt poolt raudteed paistis Luite asumi aedlinlik miljöö. "Tänaseks on ülesõit suletud ning transiitliiklus Luitest eemale viidud. Valminud on Tehnika tänava pikendus ning pääsud Ülemiste liiklussõlme. Kerkinud on esimesed moodsad ärihooned ning lahkunud vangla," kirjeldas ta.

Tema sõnul on juba on käivitatud suurprojektid, mis muudavad piirkonna olemust lõplikult ja teevad sellest keskuse, mis seob omavahel Veerenni puitasumi, Luite, Lutheri piirkonna ja Fahle äripargi läänepoolsemad osad. "Rajamisel on Uus-Veerenni elamupiirkond, Avala ärikvartal ning tulevikus kerkib endise vangla territooriumile nii elamuid kui ärihooned. Siia saab lisada ka mitmeid väiksemaid plaane. Loomulikult toob selline kasv kaasa ka vajaduse suuremate poodide ja lastehoidude järele," kirjedas ta.

Vähi märkis, et selleks, et sidusus linnaga veelgi parem oleks, peab panustama liiklusvoogude ohjamisse ja ühistransporti. "Saan soovitada bussiliinide tihendamist ning laiemas plaanis ka päris uue raudteepeatuse rajamist, mille nimi võiks olla Veerenni (või Luite) ja selle asukohaks sobiks hästi endise ülesõidu ala," ütles ta.