Davosis otsiti süüdlast

Meeleolu oli Davosis tänavu must, süüdlas välja selgitada ei õnnestunud Foto: Reuters/Scanpix

Brexit ja USA-Hiina kaubandussõda, globaliseerumisvastased hoiakud, naftatööstuse halb maine – põhjuseid, miks maailma ärieliidil oli majandusfoorumil Davoses ebamugavaid ootusi, oli rohkelt.

Paljud suuremad riigipead tänavu kohtumisele ei jõudnud, vaid võitlesid kodus kriisidega, mida kõiki saab üht- või teistpidi seostada globaliseerumisel tekkinud pragudega. Emmanuel Macronil on helkurvestide kriis, Theresa Mayl Brexit, Trumpil Hiina.

Euroopa Liidust oli riigipäid kohal terve paneelitäis, aga needki läksid omavahel riidu, kirjutas Bloomberg. Hollandi peaminister Mark Rutte kurtis, et Euroopa Liit ei karista Itaaliat ja et Ida-Euroopa ei näita välja solidaarsust, Poola peaminister Morawiecki küsis, millisest solidaarusest saab rääkida Euroopas, kus Holland ja Iirimaa käituvad nagu maksuparadiisis. Saal oli täis ettevõtjaid, kes on Hollandi ja Iiri skeemidest võitnud või praegugi võidavad.

Financial Times märgib, et meeleolu olid kõigil tume, suurettevõtjad tunnistasid, et konkreetselt nende ettevõttel või sektoril polegi häda midagi, aga makrotasandil annavad oodatavad kriisid ja üldine majanduse jahtumine märku võimalikest probleemidest. Esimene tähelepanuväärsem tähtaeg on juba märtsis: kuu algul peavad lahenduse leidma läbirääkimised Hiinaga ja kuu lõpus on Brexiti tähtaeg.

Lootus ei ole küll lõpuni kustunud ning valitsema jäi arvamus, et Suurbritannia ilma leppeta Euroopa Liidust lahkumist suudetakse vältida ja et ärisektor pidurdab USA presidenti Hiina tülis. Kohal oli ka George Soros, kes ründas hoopis Hiinat ja teatas, et repressiivsete riikide areng tehisintellekti vallas on surmaoht kogu tsivilisatsioonile. Ta oli ka ainus, kes Trumpi kaubandussõda Hiinaga tunnustas ja nõudis, et USA mõtleks välja vastulöögi Hiina uue Siiditee projekti vastu. Hiina asepresident Wang Qishan kurtis jälle, et teiste riikide protektsionism ja populism on ohumärgid, aga kinnitas samas, et Hiina majanduskasvu tabanud raskused on ajutised.

Naftasektoril oli Davosis oma kohtumine, nemad olid sunnitud tunnistama, et sektori maine on maailmas ikka väga madal. Lahenduseks pakkus OPECi peasekretär Mohammed Barkindo välja, et tõsta tuleks kasumlikkust ning panustada rohkem avalikesse suhetesse, kirjutas Reuters.