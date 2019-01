Riik läheb Haapsalu firma vastu riigikohtusse

Kohtu alla sattunuid süüdistas prokuratuur kuritegeliku ühenduse kaudu Nurme õmblusvabriku toodangu fiktiivses Lätti müümises ja nõnda riigilt 3,5 miljoni euro väljapetmises.

Prokurör Indrek Kalda kaebas niinimetatud Nurme vabriku kohtuasja edasi riigikohtusse, sest ringkonnakohus ei rahuldanud prokuröri apellatsiooni, kirjutab Lääne Elu.

Prokuratuur otsustas viia asja edasi Tallinna ringkonnakohtusse, kuid 12. detsembril jättis ringkonnakohus Pärnu maakohtu otsuse muutmata. Nüüd on prokurör Indrek Kalda otsustanud kaevata maakohtu otsuse edasi riigikohtusse.

"Ringkonnakohus ei ole oma otsuses õigeksmõistmist piisavalt põhjendanud ega ole käsitlenud kõiki prokuratuuri kaebuses esitatud argumente. Seetõttu on loogiline samm viia vaidlus järgmisesse astmesse," põhjendas Kalda oma otsust.

Prokuratuur süüdistas kuut inimest kuritegeliku ühenduse kaudu Nurme õmblusvabriku toodangu fiktiivses Lätti müümises ja nõnda riigilt 3,5 miljoni euro väljapetmises.

Kohtu all olid Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning kolm tekstiiliärimeest – Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.

Augustis mõistis Pärnu maakohus Haapsalu kohtumajas toimunud istungil Nurme õmblusvabriku 3,5 miljoni euro suuruse maksukelmuse süüasja osalised õigeks.