Raadiohommikus: kuidas värvata kindralit?

Hommikuprogrammis vastab kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics tegevjuht Kuldar Väärsi küsimusele, kuidas õnnestus ettevõttesse värvata Riho Terras. Foto: Eiko Kink

Sellest tuleb juttu kolmapäevases hommikuprogrammis Milrem Roboticsi omaniku ning juhi Kuldar Väärsiga, kel õnnestus hiljuti enda palgale saada endine kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Küsime Väärsilt, kuidas värbamisprotsess käis, mida Terrasele pakuti ning millised on kindrali esimesed tööülesanded.

Kuna peagi algab tulude deklareerimine, räägime KPMG maksunõustaja Einar Rosinaga ühisrahastuse maksustamisest ning uurime, millised on levinumad vead ning kui kalliks võivad need maksma minna. Samuti saab vastuse igihaljas küsimus – kas investeerida ettevõtte alt või eraisikuna?

Kuuleme ka vahetut reaktsiooni presidendilt IV klassi teenetemärgi pälvinud mööblitööstuskontserni Tarmeko omanikult Jaak Nigulalt, kes osutab ühele väga olulisele ühiskondlikule valupunktile.

Hommikuprogrammi veavad Liis Amor ja Indrek Mäe.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Saates kõneleme sellest, mida tähendab ettevõtte jaoks teise riiki laienemine ning mida arvestada administreerimise mõttes laienemise eri etappides. Külas on kaitsetööstusettevõte Milrem Robotics tegevjuht Kuldar Väärsi, kes jagab oma õppetunde ning strateegiad kahe eri ettevõtte haru üles ehitamisel, üks USAs, teine Rootsis. Sealjuures oli ajend laienemiseks erinev. Samuti kõneleb ta sellest, mis küsimused protsessi käigus tekkisid. Lisaks on saates külas konsultatsioonifirma Grant Thornton maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Delovõje ljudi." Kirill Krabu töötas peaaegu 10 aastat Raadio 4 ajakirjanikuna. 2 aastat tagasi tegi ta aga karjääripöörde. Nimelt lahkus ta raadiost selleks, et keskenduda oma ettevõttele. Täna on tal IT-firma, mille käive ulatub sadadesse tuhandetesse. Kirill räägib saates sellest, kuidas tema äri käib. Saadet juhib Jaroslav Tavgen.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Kujuta ette, et oled hobusekasvataja ja üks hobune paneb aedikust plehku. Kas tahaksid sellest teada saada kohe või järgmise kuu 10. kuupäeval? Vastus on ilmselge. Täna on aga olukord selline, et kõige olulisem info jõuab juhtideni viibimisega, mõnes tagasivaatavas aruandes või koosolekul. Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult serveris puhkeasendis hoida või mineviku aruandluseks kasutada. Ärianalüütikast räägib statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke. Saatejuht on Keit Ausner.

Kuulake raadiot otse siit.