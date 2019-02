Weekend lootis võlgu lappida Lauluväljaku festivaliga

Weekend Festival 2018 Pärnus. Foto: Konstantin Sednev/Postimees/Eesti Meedia Jaga lugu:

Weekend Festival Baltic proovis kuuldavasti pankrotti vältida ja maksta viimasel festivalil tööd teinud ettevõtjatele võlast 25% järgmise festivali piletimüügist, mis oleks võinud toimuda seekord Tallinna Lauluväljakul.

Kuulduste kohaselt oli Weekend Festival Balticu meeskonnal idee korraldada sel aastal Lauluväljakul viimane Weekendi festival, mille piletimüügist oleks kaetud võlausaldajatele välja pakutud 25%. Äripäev kirjutas detsembris, et ettevõtjad, kes ootavad siiani suvel toimunud Weekendi festivali korraldajatelt raha, said hoopis üllatava pakkumise: võtad võlast veerandi või me läheme pankrotti. Nüüd ongi festivali korraldajafirma Weekend Festival Baltic esitanud pankrotiavalduse.