Berkshire Hathaway juht ja miljardär Warren Buffett soovitab ümbritseda ennast inimestega, kellel on tugev emotsionaalne intelligentsus. Foto: EPA Jaga pilti:

"Oraakel on rääkinud": karjäärisoovitus Warren Buffettilt

Legendaarne investor ja Berkshire Hathaway tegevjuht Warren Buffett pole saanud Omaha oraakli hüüdnime ilmaasjata, arvab mitme juhtimisalase raamatu autor ja ajakirjanik Suzy Welch.

Praegu on Buffett 88aastane ning tema varade väärtus on kasvanud 83,3 miljardi dollarini. Tema kaine mõistus on paljud investorid teda armastama pannud. Eriti rahulikult suudab ta suhtuda aktsiaturgude volatiilsusesse. Tal annab head investeerimis- ja ärinõu.