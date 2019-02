Raadiohommikus: suurimad karid ehitajate ja arendajate vahel

Ehitajate ja arendajate suhete vahelisteks karideks saavad kõige sagedamini ebatäpsed lepingud, mille üle vaidlemiseks võib kuluda 3-4 aastat. Millega lepingut sõlmides arvestada ja kuidas vähendada hilisemate vaidluste puhkemise riski, sellest räägib esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis advokaadibüroo Nove vandeadvokaat Kristjan Tamm.

Äripäeva ajakirjaniku Eliisa Matsaluga räägime aga olulisest muutusest kindlustusturul ehk kindlustusühistutest. Lisaks vaatame üle olulised tulemused börsidel.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Nädala kuumimatel teemade ja erakondadevahelise sopaloopimise üle arutavad esmaspäevases saates Eesti 200 liige Margus Tsahkna ja SDE liige Silver Meikar. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Vähem kui kaks kuud on jäänud aega, et selguks, kas Brexit tuleb leppega või leppeta. Saate esimeses pooles kõneleme mõlema stsenaariumi põhjal seda, mida tähendaks see tolliprotseduuride mõtteis. Külas on MTA tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits.

Saate teises pooles kõneleme tuludeklaratsioonidest – nii nagu esialgsest statistikast selgus, saavad pool miljonit inimest tagasi 141 miljonit eurot enammakstud tulu. Seda, kui palju see number võib veel muutuda ning mida deklaratsiooni täites silmas pidada, kommenteerib MTA teenuse osakonna juht Hannes Udde. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänased jutud on salvestatud konverentsil Raamatupidajate päev, mille peateema oli numbrite mäng. Saate esimeses ettekandes kõneleb Rödl & Partner advokaadibüroo maksuadvokaat Verner Silm, teemaks müük internetis. Kuidas maksustada, mida tähele panna, kas riigipiirid kehtivad ka netis?

Teisena saab sõna advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Kaido Künnapas. Tema teemaks on lubatud viivise- ja intressimäärad, intressid seotud isikute vahel, maksuintresside põhitõed ja ajatamise mõju.

