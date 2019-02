Korteriturg kerges languses

Aasta alguses jäi korterite müük tagasihoidlikuks Foto: Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Jaanuar oli aasta algusele omaselt tagasihoidlik ning korteri müügitehingute hulk mõnevõrra langes, samas sündis Tallinnas uus hinnarekord.

"Tõenäoliselt jäävad hinnad püsivalt kõrgeks ka lähiajal, kuna tänane makromajanduse prognoos ei viita kuidagi sellele, et situatsioon peaks järsult halvemuse poole pöörduma," ütles Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal büroo ülevaates.

Üle kogu Eesti sõlmiti esialgsetel andmetel 1593 korteriomandi ostu-müügitehingut, mida oli veidi enam kui 100 võrra vähem kui möödunud aasta jaanuaris ning enam kui 80 võrra vähem kui detsembris. Tehingute arvu langus on olnud laiapõhjaline, ehkki piirkonniti üsna erinev.

Tallinnas müüdi 750 korterit, mis oli vaid 3 võrra vähem kui detsembris ning ligi 60 võrra vähem kui möödunud aasta jaanuaris. Tallinn on aga ka suur turg, kus uusarenduste mahu kõikumine on väiksem kui teistes linnades. Korterite hinnatõus ei näi aga vaibuvat ning teist kuud järjest tehti tehingute mediaanhinnaga uus rekord, milleks on nüüd 1878 eurot ruutmeetri eest. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli see koguni 9,3 protsenti kõrgem.

Tartus oli uusarendusturg jaanuaris loid, tehingute arv oli viimase 12 kuu lõikes väiksuselt teine, ületades vaid eelmise aasta veebruari taset. Kokku sõlmiti Tartus 119 korteritehingut ning nende mediaanhind oli 1319 eurot ruutmeetri eest, milles peegeldub üsna hästi ka tehingute struktuur, kuna tegemist oli madalaima näitajaga pärast eelmise aasta maid.

Pärnus on turg uusarenduste müügi osas olnud pikemat aega rahulik ning nii olid jaanuari arvud võrreldes eelmiste kuudega üsna sarnased, näiteks võrreldes detsembriga tehingute arv hoopis suurenes ning võrreldes möödunud aasta jaanuariga samuti. Pärnus sõlmiti kokku 54 tehingut mille mediaanhind oli 1091 eurot ruutmeetri eest.

Narvas suurenes tehingute arv kolmandat kuud järjest, ehkki nende mediaanhind püsib endiselt samal tasemel, kus see on viimase aasta jooksul olnud. Jaanuaris oli 57 korteri ostu-müügitehingu mediaanhind 334 eurot ruutmeetri eest. Positiivse poole pealt võib välja tuua seda, et korterite pakkumishinna kukkumine on Narvas pärast ligi 5 aastast langusperioodi viimastel kuudel peatunud.