Kaks soovitust andmekaitse trahvi vältimiseks

Marriotti hotell on hoiatav näide, mis juhtub siis, kui tahta andmekaitsereegliterikkumist saladuses pidada.

Kuna Eestis pole veel õiguslik pool valmis, et andmekaitse reeglite rikkumise eest karmid trahvid siin ettevõtjaid tabaksid, siis paras aeg kuulda võtta advokaadil kahte soovitust trahvide vältimiseks. Esimene trahv võiks tema hinnangul ohustada suurte andmemahtude töötlejat.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis ütles andmekaitseekspert, advokaadibüroo Sorainen advokaat Tea Kookmaa, et Eestis pole ükski ettevõte GDPRi rikkumise eest karmi trahvi saanud. „Tegelikult andmekaitse inspektsioon ei saagi praegu neid trahve määrata,“ tõdes Kookmaa. Tema sõnul aga pole siin rõõmusta pole siin midagi, sest GDPRiga peab ikka kõik hästi olema.

Kookmaa sõnul on mitmes Euroopa riigis on juba praktikat selle kohta, et GDPRi rikkumise eest on määratud trahve ja ka väga suuri trahve. Näiteks tõi ta Google’ile hiljuti määratud 50 miljoni euro suuruse trahvi Prantsusmaa andmekaitseasutuse poolt.

Tema sõnul on probleem selles, et unarusse jäetakse andmekaitse põhinõuded. „GDPR tegelikult väga palju fundamentaalseid muudatusi andmekaitsealastesse nõuetesse ei too, mõned üksikud, külla aga on vastutus rikkumise eest suurem,“ märkis Kookmaa. „Google näiteks saigi trahvi sellepärast, et põhilised asjad polnud inimestele piisavalt hästi selgeks tehtud, mis on see õiguslik alus, millele tuginedes ta saadab inimestele personaliseeritud reklaame näiteks.“

Vaja näidata, et GDPRiga on tõsi taga

Kookmaa sõnul on kuulda olnud, et üks eesmärk nende trahvide määramise puhul, eriti just suurkorporatsioonide puhul, on näidata, et Euroopa Liidu seadusandjal on GDPRiga tõsi taga ja kui rikutakse andmetöötluse nõudeid ja üldpõhimõtteid, siis selle järgnevad sanktsioonid ja seda tuleb võtta väga tõsiselt.

Advokaat tõi hoiatava näitena Marriotti hotelliketi juhtumi. Nimelt murdsid häkkerid sisse Marriotti hotelli andmebaasi, kus oli ligi 500 miljoni kliendi isikuandmed, sh andmed nende krediitkaartide kohta, andmed selle kohta, millistes hotellides nad olid olnud, milliseid reservatsioone teinud ja millal, ehk see rikkumine oli väga laia ulatusega, kirjeldas ta. Ja selle tegi markantseks veel see, et see rikkumine algas juba aastal 2014, aga avastati alles kahjuks 2018. aasta septembris. „Rikkumisjuhtumite puhul on see nõue, et sellest peab teavitama andmekaitse järelevalveasutust õigeaegselt,“ juhtis Kookmaa tähelepanu. „Meil võib alati juhtuda rikkumisi, seda ei saa kunagi ära hoida, see on normaalne. Aga kui see juhtub, siis peab ettevõte olema eriti hoolas, et ta vähemalt teavitab järelevalveasutust õigeaegselt.“

Marriotti puhul see teave esitati liiga hilja – kaks kuud pärast rikkumise avastamist. „See näitab väga hästi seda, et kahjuks suurkorporatsioonid ei võta veel andmekaitset tõsiselt. Kuskil on midagi valesti läinud, on kahtlus, et kuskil on keegi andmebaasi sisse murtud, aga noh, las see olla sahtlis, äkki keegi ei kuule, äkki keegi ei näe, ei saa teada. Aga saab ikka lõpuks,“ rääkis Kookmaa.

Mida Eesti ettevõtted peaksid arvestama?

Advokaadil on kaks soovitust. Esiteks on GDPRis tema sõnul üks hästi spetsiifiline nõue, mis tihti jääb tähelepanuta, sest seda on raske üles leida ridade vahelt. Privaatsuspoliitikas peab tema sõnul olema sees üks rubriik, mis eesmärgil me sinu andmeid töötleme – lepingu sõlmimiseks, tarbijaandmete analüüsimiseks, kliendikogemuse parendamiseks. „GDPR ütleb selgesti , et need üksikud isikuandmete töötlemise eesmärgid peavad olema eraldi välja toodud, aga see tihti jäetakse tähelepanuta ja ma näen oma praktikast, et ettevõtted kipuvad olema väga abstraktsed ja üldised. Me kogume sinu isikuandmeid, kuna meil on vaja neid selleks, et teenindada oma kliente, mis on kaugelt liiga üldine, see on kohe läbipaistvuse nõude rikkumine GDPRi järgi,“ kirjeldas ta igapäevaelu.

Ja Kookmaa teine praktiline puudutab koostööpartnerid, kes osutavad meile mingisugust teenust või kellega koos me teeme mingeid projekte, ja seega meie andmed, mis on meie kasutuses, liiguvad meie ettevõttest või organisatsioonist väljapoole. „Selle peaks kindlasti täpsemalt üle kontrollima, kuhu need andmed liiguvad, kas meil on oma koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluse lepingud, kui nad on meie volitatud töötlejad, või mis suhe meil üldse nendega on.“

Kookmaa sõnul on GDPRis väga täpselt ära reguleeritud, kas kaks andmete töötlejat on vastutav ja volitatud töötleja või on kaasvastutavad töötlejad, seal on sellised detailsed mõisted ja sellest tulenevad omakorda kohustused. On vaja teatud lepingud ja kokkulepped sõlmida, ütles ta.

Kui edastatakse isikuandmeid Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, näiteks Keeniasse, siis seal kehtivad veel erinõuded, rääkis Kookma. „Probleem on siin selles, et kui me ei ole endale teadvustanud seda, kuhu meie töödeldud isikuandmed veel liiguvad, siis võib juhtuda, et kuskil leiab aset mingi rikkumine, mis tuleb ringiga meie juurde tagasi, et meie ei ole täitnud GDPRist tulenevaid nõudeid,“ hoiatas ta.

Kes saab Eestis esimese trahvi?

Seda, mis valdkonnas saab esimene Eesti ettevõte GDPRiga seoses trahvi, on Kookmaa sõnul väga raske prognoosida. „Nii palju, kui ma olen näinud andmekaitse inspektsiooni praktikat, siis ma võin öelda, et inspektsiooni ja teiste andmekaitse järelevalve asutuste huviorbiidis on siiski tavaliselt need ettevõtted ja asutused, kes töötlevad väga suures ulatuses isikuandmeid, kellel on hästi palju kliente, kui nad on ettevõtted, või nad töötlevad paljude kodanike isikuandmeid, kui nad on avalikud asutused ehk siis pangad, teised krediidiasutused, sellist laadi ettevõtted peaksid olema eriti hoolikad. Ka riigiasutused,“ pakkus ta.

Kuula intervjuud Tea Kookmaaga alates 27. minutist.

