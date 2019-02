Raudtee taristusse investeeritakse 431 miljonit

Valitsus kinnitas täna raudteetaristu rahastuse tegevuskava aastateks 2019–2024, mis näeb ette investeeringuid olemasolevasse raudteevõrgustikku 431 miljonit eurot, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Olulisemad investeeringud on Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudtee kiiruse tõstmine ja Riisipere–Turba raudtee ehitamine, mis on rahastusotsuse juba saanud. „Riisipere–Turba raudteelõigu ehitus on juba täna töös ning kui antud lõik end tõestab, tuleb meil kaaluda ka raudtee pikendamist,“ lausus majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Investeeringute plaan hõlmab ka Lääne-Harju liinide kapitaalremonti, liiklusjuhtimissüsteemide uuendamist, kontaktvõrgu rekonstrueerimist, 30 raudteeülesõidukoha remonti, Lelle–Türi rekonstrueerimist, side- ja turvangusüsteemide uuendamist, Rapla–Lelle raudtee rekonstrueerimist, Liiva, Kiisa ja Kohila jaama teede remonti ja Tallinn-Väike–Liiva raudtee rekonstrueerimist.

Lisaks on tegevuskavas välja toodud tulevikku suunatud, kuid hetkel kas rahastuseta või rajamise otsuseta projektid: Tallinna–Rapla raudteelõigu läbilaskevõime suurendamine, Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee, Tallinna ringraudtee, Valga–Koidula raudtee renoveerimine ja avamine reisirongiliikluseks, raudteevõrgustiku elektrifitseerimine ning Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva kiiruste tõstmine kuni 160 km/h.

Tegevuskava kohaselt moodustab Eesti Raudtee taristu investeeringud 402 ja Edelaraudtee 29 miljonit eurot. Sealhulgas on riigieelarvest kavandatud toetus 162 miljonit eurot ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa ühendamise rahastust 54 miljonit eurot.