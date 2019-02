Reedene raadiohommik keerleb ümber suure raha

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Rahapesuskandaalide lõke pankade ümber lõõmab üha jõulisemalt. Sellest, mida arvata Swedbanki vastu esitatud tõsistest süüdistustest ning mida uudne ning ehmatav olukord meile kõigile tähendab, räägib saates Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Teine suurem teema saates on teaduse rahastamine. Kolmapäeval kohtusid Eesti Teaduste Akadeemia hoones ettevõtjad, ministrid ning ülikoolide esindajad, et rääkida teadusrahast. Millest seal kõneldi, vahendab kohal käinud Priit Pokk.

Lisaks hulk muid teemasid meilt ja mujalt.

Saadet veavad Madis Aesma ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Sel nädalal ei saa kõrvale vaadata turbulentsist, mis on tabanud Balti riikides tegutsevaid Skandinaavia pankasid: Danske saadeti koju, Swedbankil ja Nordeal ripub pea kohal rahapesukirves. Paratamatult tekib küsimus, kas kahtlase raha liigutajad on olnud osavad või on pangad suurte rahavoogude ees teadlikult silma kinni pigistanud. Saates osalevad Äripäeva ajakirjanikud Marge Väikenurm ja Kristjan Pruul. Saadet juhib Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Optibeti spordisaade". Dannar Leitmaad ja Otto Oliver Olgot külastab saates noormees, kes tunneb Eesti rallimaailma telgitaguseid neetult hästi – Gustav Kruuda. Kui palju on rallis omavahelist hõõrumist ja miks rallisõitja Hayden Paddon keeldus Uus-Meremaa rallil teistega õhtul lävimast? Kas kuulujutud, et Tänakule pole järelkasvu näha, vastavad tõele? Kas Tänaku edu teeb kaudselt Eesti teede kiirendusjõmmid veelgi idiootsemaks?

Saate lõpus ka arutelu, kas vajame rohkem meelelahutuslikke sündmusi, nagu näiteks Tähtede Mäng korvpallis? Loomulikult ka Optibeti ennustused.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Ajal, kui kulude kokkuhoid majade ehitamisel ja haldamisel muutub järjest olulisemaks, oleme silmitsi ka kasvava vajadusega ehitada ja plaanida järjest keskkonnasõbralikumaid hooneid. Kuidas seda kõike saavutada ning millised on võimalused ökoloogia ja ökonoomika ühendamiseks, räägib teema üheks eestkõnelejaks tõusnud arhitekt Mihkel Tüür. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake raadiot otse siit.