Kuidas ma Teslaga kaubeldes kasumit teenin

Tesla aktsia ei pea olema ainult pikaajaline investeering, jälgides uudiseid ja kasutades veidi tehnilist analüüsi, saab sellega kenakesti teenida ka lühiajaliselt kaubeldes.

Kui Shanghai tehasega läheb kõik õnneks, siis viib Model 3 Tesla aktsia uutesse kõrgustesse. Foto: AFP / Reuters

Pikaajaline investeerimine on üldjuhul igav tegevus – pole vaja iga päev portfellis muudatusi teha ega turuolukorda pingsalt valvata. Piisab, kui on alguses paika pandud strateegia, millal, mida ja kui palju osta, ning kord-paar aastas teha portfelli inventuur. Miks siis mitte tekitada väiksem summa kõrvale, et kasutada seda veidi tihedamaks kauplemiseks ja enda investeerimisalases vormis hoidmiseks? Lühema ajalise horisondiga investeerimisel on lisaks fundamentaalsetele näitajatele vaja tunda ka tehnilise analüüsi indikaatoreid, hoida ennast turu ja erinevate sektorite arenguga kursis ja nautida põnevust ostude-müükide tegemisel.