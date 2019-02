Jaekaubandus valmistub Lidli saabumiseks

Hulgikaubandus pole kindlasti number üks majandusvaldkond – marginaalid on madalad ja tulud väikesed, ütles Estoveri tegevjuht Hannes Prits saates "Äripäeva TOP". Seevastu jaekaubanduse ettevõtted valmistuvad ette ülejärgmisel aastal saabuva Lidli odavketi saabumiseks.

Saksamaa odavketi Lidli tulek Eestisse muudab ka siinset turuolukorda – näiteks Selver tahab keskenduda efektiivsemale personalipoliitikale. Foto: EPA

Pritsi sõnul on kaupluste kliendid endiselt hinnatundlikud ja sellist hinnas lähtuvat suhtumist kannavad kaubandusettevõtted ka ise. Reklaamide taga on sõnum, et tulge meile, meil on hind soodsam.