Venemaa ettevõtte uskumatu edulugu Eestis

Keemiatööstuse sektor Eestis pole kuigi suur – ettevõtteid, keda paremuse järgi reastada, on kokku vähem kui nelja tosina jagu. Eurobio Lab OÜ on Eesti ettevõtluses olnud lühikest aega, aga seda paremad on olnud ettevõtte müüginumbrid. Toodangut müüakse ilma reklaamieelarve ja turunduskuludeta.

Venemaa kosmeetikafirma Natura Siberica Eesti tütar Eurobio Lab on siinse tegutsemisajaga jõudnud mitmekümne miljoni eurose käibeni ja tahab kasvada veel mitu korda. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Eurobio Lab OÜ tehase direktor Svetlana Kelman ütles ettevõtte kiiret kasvu kommenteerides, et nad on kasvanud nelja-viie aastaga 23 miljoni eurose käibeni ja ambitsioon on kasvada veel mitu korda. Ettevõttel on Venemaal kolm suurt tehast, kus toodetakse kosmeetikatooteid Venemaa turu jaoks. Eesti valiti tootmise rajamiseks just tänu rohelise maa kuvandile, mis on sobilik orgaanilisele kosmeetikale. Kelman ütles, et lisaks on Eestis ettevõtluskliima läbipaistev ja maksusüsteem hea.