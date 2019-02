Ehituses ületati viimase buumi aegne rekord

Ehitusmaht suurenes Eestis kolmandat aastat järjest ning mullu ületati statistikaameti andmetel ka seni parima ehitusaasta, 2007. aasta tase. Hooneid ehitati kahe miljardi ja rajatisi ühe miljardi euro eest, 2017. aastaga võrreldes ehitati hooneid 18% ja rajatisi ligi viiendiku võrra rohkem.

Kohaliku ehitusturu kasvu andis suurima panuse hoonete ehitus. Varasema aastaga võrreldes suurenes hoonete ehitusmaht nii uusehituses kui ka remondi- ja rekonstrueerimistöödes. Kasvu toetas ka rajatiste ehitus.

Välisturul tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht vähenes 2017. aastaga võrreldes 13% ja seda põhiliselt hoonete ehitustööde mahu kahanemise tõttu. Välisriikidesse tehtud ehitusmahtude osatähtsus kogu ehitusmahus oli 2018. aastal 6%.

Korterite valmimine ja uute jaoks lubade võtmine kasvas kümnendiku

Uute eluruumide ehitus on seitsmendat aastat kasvutrendis. Ehitisregistri andmetel lubati 2018. aastal kasutusse 6472 uut eluruumi, mida on 582 eluruumi rohkem kui aasta varem. Nii nagu varasematel aastatel asub suurem osa valminud eluruumidest Tallinnas, järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa. Enim on vastvalminud eluruumide seas 2- ja 4-toalisi eluruume. Mullu valminud eluruumide pind on keskmiselt 90 ruutmeetrit.

Kuigi 2018. aastal hakkas eluruumide ehitamiseks väljastatud ehituslubade arv tasapisi vähenema, püsib nõudlus uute, hea asukohaga ning kvaliteetsete elamispindade järele endiselt. Eelmisel aastal väljastati ehitusluba 6990 eluruumi ehitamiseks, mida on võrreldes varasema aastaga kümnendiku võrra vähem. Eelistatuim elamutüüp oli korterelamu.

Miljon ruutmeetrit tööstus- ja kaubanduspindu lisaks

2018. aastal lubati kasutusse 1000 mitteelamut kasuliku pinnaga 1,1 miljonit ruutmeetrit. Enim lisandus uut tööstus-, kaubandus- ja kontoripinda. Võrreldes 2017. aastaga suurenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

Ehitusettevõtted ehitasid 2018. aasta neljandas kvartalis omal jõul 782 miljoni euro eest, mis oli 2017. aastaga võrreldes 13% rohkem. Suurenes nii hoonete kui ka rajatiste ehitusmaht.