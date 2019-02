May loobub leppeta Brexitiga ähvardamisest

Theresa May pärast parlamendihääletusel lüüa saamist 15. jaanuaril. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Suurbritannia peaminister Theresa May on välistamas leppeta Brexitit, millega ta seni üritas parlamenti panna lahkumiseleppele alla kirjutama, sest vastasel juhul ähvardab teda valitsuskriis.

Jaanuaris parlamendis hävitava kaotuse saanud May on jätnud lahtiseks võimaluse, et lahkumisleppele heakskiitu saamata lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust 29. märtsil ilma igasuguse leppeta. Nüüd on oht, et valitsuskabinetist astuvad euromeelsed ministrid lihtsalt tagasi, kasvanud nii suureks, et teisipäeval kavatseb peaminister ametlikult kinnitada, et nn karmi Brexitit ei tule. Daily Maili andmetel ähvardas tervelt 15 ministrit peaministrit tagasiastumisega.