Pension tõuseb jälle

Valitsus kinnitas täna riikliku pensioni 2019. aasta indeksi väärtuseks 1,084. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid keskmiselt 8,4%, samuti arvutatakse ümber töövõimetoetused.

Pensionäridele jääb raha kulutamiseks rohkem kätte. Foto: Andres Haabu

„Tänu palkade kasvule on tänavune pensionitõus oma 8,4 protsendiga viimaste aastate suurim. Majanduse hea käekäik ja kõrge tööhõive on parim tagatis, et pensionid käiksid ajaga kaasas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Näiteks 44aastase staažiga inimese vanaduspension on 1. aprillist pea 40 eurot kõrgem ehk 483 eurot – see on üle 100 euro enam kui nelja aasta eest."

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist eelnõu kohaselt 191,6 eurot ja aastahinne 6,627 eurot. 2019. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.