Hussar: vanadel erakondadel on Eesti 200-lt palju õppida

Eesti 200 nimekirjas kandideerinud Lauri Hussar Foto: Tanel Meos

Sarnaselt Eesti 200 esimehele Kristina Kallasele leidis Lauri Hussar samuti, et uustulnuk Eesti poliitmaastikul on juba niikuinii võitnud. Hoolimata 5,5protsendisest e-hääletuse tulemusest, mis hakkas sulama kohe pärast jaoskondade tulemuste saabumist.

"Eelmistel valimistel oli meie tulemus null ja täna on meie tulemus 14 000 häält. See on juba hästi läinud," sõnas Hussar. Tema hinnangul on Eesti 200 kõnetanud valijaid väga erineval moel ja toonud uusi ideid Eesti poliitikasse. "Kui vaatame seda, mida on Eesti 200 toonud Eesti debatikultuuri, olles viimases neljas (ERRi) valimisdebatis esimene ja teine, siis siin on väga palju vanadel erakondadel õppida," leidis endine Postimehe peatoimetaja.

Hussarit ei üllatanud Reformierakonna ülitugev e-hääletuse tulemus. "Eks kõigil teistel on ka vaja tulevikus mõelda, kuidas kogu kampaaniasüsteem üles ehitada e-valimistele, kui nad tahavad e-valimistega edukad olla," arvas Hussar, kes tõi näiteks Reformierakonna sotsiaalmeedia kampaania, kus kutsuti e-hääletama erinevate kandidaatide poolt.

"Tõenäoliselt see valimiskampaania annab väga palju kõneainet selles kohta, kuidas valimisi kajastada," arvas Hussar. Ta viitas eelkõige asjaolule, et lõviosa valimisiotsuseid langetatakse e-valides või eelvalides. "Meediaorganisatsioonid peavad mõtlema, kas jätta olulised debatid enne valimispäeva või viia need oluliselt pikema perioodi peale," selgitas Hussar.

Valimiskünnisel kõikumist hoolimata värsketel spetsialistidel põhinevast nimekirjast põhjendas Hussar vähese ajaga. "Eesti 200-l oli väga vähe aega enda nimekirja ja ideede tutvustamiseks. Oleks meil rohkem aega olnud, siis oleks Eesti 200 rohkem pildil," lausus Hussar. Sellegipoolest arvas ta, et Eesti 200 värsked näod on teinud juba häid tulemusi. "Vaatan kasvõi, kuidas Saaremaal on ettevõtja Koit Kelder teinud väga hea e-häälte tulemuse," leidis Hussar.

Eesti 200 nimekirja teine number avaldas lootust, et hoolimata valimistulemusest on kampaaniasse panustanud inimesed valmis ka tulevikus erakonna tegemistes kaasa lööma. Samas ei soovinud Hussar spekuleerida, kas tänaõhtune tulemus loob toetusplatvormi europarlamendi valimisteks.

"Ootame tulemuse ära ja siis vaatame," toonitas Hussar. "Europarlament on uus pingutus, siis tuleb leida need 12 või 15 inimest, kes on nõus pingutama," lisas ta. Isiklikult langetab Hussar europarlamendi valimistel osalemise tänaõhtuse tulemus pealt.