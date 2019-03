Seeder: mitu üllatust oli

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder erakonna valimispeol. Foto: Andras Kralla

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Reformierakond tegi e-hääletusel tugevama tulemuse, kui arvata võis. Tema sõnul on tõeline üllatus aga Keskerakonna varasemast oluliselt tagasihoidlikum tulemus.

"Varasemalt on nad e-hääletuse suhtes skeptilised olnud, aga seekord ju seda ei olnud," märkis Seeder. Teine üllatus oli tema jaoks sotside nõrk tulemus.

Seederi hinnangul võib Eesti 200 5,5protsendilisest e-häälesaagist järeldada, et nad võivad riigikogust välja jääda. "Nende tulemus võib halveneda, EKRE ja Keskerakonna tulemused ilmselt paranevad," sõnas Seeder.

Kas tema meelest tõi EKRE-le tugeva e-häälesaagi noorte toetajate aktiivsus? "Selle pealt on vara öelda. Ega tulemus nii võimas polnud, reitingud on olnud tunduvalt kõrgemad – ilmselt tuleb paberhäältest neile juurde," rääkis Seeder.

Ta kinnitas ka, et jutud Isamaa ja EKRE "blokist" ei vasta tõele. "Sellist eelkokkulepet pole, läbirääkimisi pole ka olnud, et blokina käituksime. Iga erakond lähtub ikka oma taktikast ja strateegiast, aga pole välistatud, et ühte koalitsiooni võime sattuda," tõdes ta.