Ongi tõsi: hiinlastelt tuleb Tallinna–Helsingi tunnelile 15 miljardit

FinEst Bay Area Developmenti kaasasutaja Peter Vesterbacka sõlmis Hiina investoritega neljapäeval rahastuslepingu. Foto: LEHTIKUVA, Reuters/Scanpix

Hiinlaste fond Touchstone Capital Partners kirjutas eile soomlase Peter Vesterbacka firmaga alla eellepingu, et annab Tallinna–Helsingi tunneli ehituseks 15 miljardit eurot, kirjutab Helsingin Sanomat.

Pooled lepivad rahastuse täpsemates tingimustes kokku poole aasta jooksul.

Kokkulepitud rahastusest tuleb 30 protsenti omakapitali investeeringust ja 70 protsenti laenurahast. Touchstone saab Vesterbacka loodud tunnelifirmas Finest Bay Area vähemusosanikuks ja ettevõtte enamus püsib Soomes.

Finest Bay Area Developmenti osanik Kustaa Valtonen ütles, et eelleping allkirjastati eile distantsilt, sest Hiina fondi esindaja oli Londonis ja Soome ettevõtjad Helsingis.

„Lepe ei tähenda seda, et järgmise aasta alguses potsatab meie kontole 15 miljardit eurot,“ ütles Valtonen Helsingin Sanomatele. „Raha tõstetakse siis, kui seda vaja läheb.“

Tunneliprojekteerijad esitlesid rahastajat Eesti peaministrile juba 8. jaanuaril, kui nad käisid tallinnas, kirjutas Kauppalehti. Tema sõnul on ka Soome transpordiministeerium asjade edenemisega käigus.

Touchsone’iga koos lõi Finest Bay Area rahastusmudeli, mis võimaldab kaasata projekti ka teisi investoreid. Valtoneni sõnul tuleb vähemalt pool rahastusest Hiinast, lõpprahastuses osalevad ka Euroopa pensionikindlustus- ja infrastruktuurifondid.

Finest Bay Area Developmenti teine kaasomanik Peter Vesterbacka ütles, et projekt tundub huvi pakkuvat ka Soome investoritele.

Täpsemaid detaile ei saanud osanikud avaldada.

Valtoneni sõnul on Touchstone’il laialdane kogemus selliste infrastruktuuriprojektide rahastamisel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Viimasel 15 aastal on ettevõte osalenud kinnisvaraarendus- ja infraprojektides nii Aasias ja Austraalias kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameeriaks. Möödunud sügisel uuris ta võimalust rajada Ukrainasse suur päikeseelektrijaaam.

Valtoneni sõnul on investeeringul Hiina fondi nõukogu ja omanike heakskiit olemas ja sellele pole vaja mingeid eraldi ametlikke lube. „Oleme Touchstone Capital Partnersi tausta põhjalikult uurinud, kaasasime sellesse rahvusvahelisem rahastuse eksperte,“ rääkis Valtonen Kauppalehtile.

„Tallinna tunnel on Euroopa suurimaid infrastruktuuriprojekte ja see vajab teostamiseks tihedat koostööd projektikonsortsiumi ning Soome ja Eesti avalike sektorite vahel. Meil on olnud õnne, et meil on väga tõhusalt ja läbipaistvalt toimivad avaliku sektori institutsioonid mõlemas riigis ning ootame innukalt aktiivset koostööd kõigiga,” vahendas Soraineni advokaadibüroo Vesterbacka sõnu.

Eelmise aasta lõpus teatas Finest Bay Area Development, et sai esimesed Dubaist 100 miljonit eurot rahastusest kätte ja alustas sellega projekteerimistöid. Projekteerimise eest vastutavad inseneribürood A-Insinöörit ja Pöyry, kirjutab Kauppalehti.

Projekti praeguses faasis loodab Finest Bay Area Development, et valikus püsivad kõik kolm välja käidud trassivarianti. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori üritab Valtoneni ja Vesterbacka sõnul läbi suruda ideed, et valikusse jääks ainult üks variant, mis kulgeb Helsingis Pasila ja Ilmala kaudu.

Kõigi tunnelivarianti algpunkt on Helsingi-Vantaa lennujaam ja lõpp-punkt Tallinna lennujaam, kirjutab Kauppalehti.

Projektiga seotud poliitilisi otsuseid Soomes ja Eestis jälgivad ka projekti rahastajad, kirjutas Soraineni büroo. Rahastuse seisukohalt on tähtis, et arvesse võetaks majandust, keskkonda ja turvalisust mõjutavad asjaolud. Seda on võimalik tagada, uurides kõiki trassialternatiive näiteks regiooni planeeringus. „Soome ja Eesti vaheline raudteetunnel on uutmoodi mõtlemist esindav ja ambitsioonikas projekt, milles on hea meel osaleda. Tunnel moodustab Helsingi ja Tallinna regioonidest ühtse metropoli, millel on hea võimalus areneda Aasia ja Euroopa ühendavaks keskuseks,” vahendas Sorainen Touchstone Capital Partnersi juhatuse esimehe Kenny Songi sõnu.